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Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу NBC заявил, что понимает возмущение российского лидера Владимира Путина в связи с атакой украинских боевиков на Крымский мост.
По словам главы Белого дома, российский президент был крайне возмущен главой киевского режима Владимиром Зеленским из-за атаки на Крымский мост.
"Вполне понятно, почему Путин так отреагировал", - подчеркнул Трамп
Как писал сайт KP.RU, ранее Путин сообщил, что обсуждал с членами Совбеза РФ возможность прекращения огня с Украиной в отдельных сферах, однако после ударов ВСУ по Крымскому мосту Москва отказалась от такого рода договоренностей.
По его словам, после атак украинских боевиков на Крымский мост Россия с Киевом договариваться не будет.
Напомним, ВСУ вновь атаковали Крымский мост в ночь на 19 ноября.