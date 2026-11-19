Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает возмущение российского лидера Владимира Путина в связи с атакой украинских боевиков на Крымский мост. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу NBC заявил, что понимает возмущение российского лидера Владимира Путина в связи с атакой украинских боевиков на Крымский мост.

По словам главы Белого дома, российский президент был крайне возмущен главой киевского режима Владимиром Зеленским из-за атаки на Крымский мост.

"Вполне понятно, почему Путин так отреагировал", - подчеркнул Трамп

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин сообщил, что обсуждал с членами Совбеза РФ возможность прекращения огня с Украиной в отдельных сферах, однако после ударов ВСУ по Крымскому мосту Москва отказалась от такого рода договоренностей.

По его словам, после атак украинских боевиков на Крымский мост Россия с Киевом договариваться не будет.

Напомним, ВСУ вновь атаковали Крымский мост в ночь на 19 ноября.