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Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил обеспокоенность и недовольство из-за участия России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Слова дипломата приводит издание Rzeczpospolita.
Особое недовольство у Сикорского вызвала позитивная атмосфера на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Сейчас ей трудно дать оценку, но сама картинка этих объятий с Путиным и то, что его называют другом, вызывает у нас определенную обеспокоенность», - заявил глава польского МИД.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин на встрече с журналистами положительно оценил трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, назвав ее страницей в истории дипломатии.