Сикорский выразил обеспокоенность из-за участия России в саммите АТЭС Фото: REUTERS.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил обеспокоенность и недовольство из-за участия России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Слова дипломата приводит издание Rzeczpospolita.

Особое недовольство у Сикорского вызвала позитивная атмосфера на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Сейчас ей трудно дать оценку, но сама картинка этих объятий с Путиным и то, что его называют другом, вызывает у нас определенную обеспокоенность», - заявил глава польского МИД.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин на встрече с журналистами положительно оценил трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, назвав ее страницей в истории дипломатии.