Кандидат в президенты Франции пригрозил изъять активы России в случае избрания. Фото: Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press

Баллотирующийся в президенты Франции от лагеря социалистов французский политик Рафаэль Глюксманн заявил, что в случае победы на выборах хочет изъять активы РФ. Об этом он заявил в эфире телеканала Franceinfo.

"Я могу вам сказать, что у нас есть 210 млрд государственных активов РФ, замороженных в наших банках. Одним из моих первых действий станет изъятие этих активов совместно с нашими партнерами, чтобы профинансировать помощь Украине", - сказал он.

Однако ему задали вопрос, что он будет делать с несогласием Бельгии по изъятию российских активов. По его словам, Брюсселю якобы будет обеспечена европейская солидарность, которой на данный момент достичь не удалось.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что России следует перейти от временного управления активами западных компаний к их принудительному изъятию в госсобственность.