Байден в мемуарах рассказал, что хотел использовать Украину в борьбе с Россией. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Экс-президент США Джо Байден хотел использовать Украину против России. Об этом бывший американский лидер написал в своих мемуарах «Обещай мне, Америка».

«Украина не выходила у меня из головы и в годы после окончания срока на посту вице-президента. <...> была объектом пристального внимания для меня и моей команды», - говорится в книге.

Уточняется, что Байден хотел превратить Украину в «передовой рубеж демократии», используя страну для дестабилизации ситуации в соседних государствах. В мемуарах экс-президент также рассказал, что Украина занимала высокое место в списке приоритетов США.

Успехи украинского государства, как считал Байден, якобы могли бы «заставить россиян осознать собственную бедность и отсутствие возможностей» на фоне продвижения Вашингтоном «настоящей демократии».

Ранее KP.RU сообщал, что в своих мемуарах Байден пожаловался на любовь американцев к Владимиру Путину. Он указал на то, что значительное число граждан США выражают восхищение российским лидером.