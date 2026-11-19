Средства ПВО за день сбили 33 украинских беспилотника над Россией Фото: Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 33 беспилотника противника над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных средства...", - говорится в сообщении.

Военное ведомство отметило, что вражеские дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Орловской областями, а также Крымом и над акваторией Черного моря.

Как писал сайт KP.RU, за прошедшие сутки российские средства ПВО нейтрализовали 268 вражеских дронов и восемь управляемых ракет большой дальности "Нептун".

16 ноября в течение суток силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 2 049 беспилотников самолетного типа. Этот налет стал самой массовой атакой БПЛА с начала конфликта.