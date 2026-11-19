Коновалов: Завершены испытания комплектов готового питания для ВС РФ Фото: mto.ric.mil.ru

Начальник Штаба материально-технического обеспечения (МТО) генерал-лейтенант Владимир Коновалов в эксклюзивном интервью KP.RU рассказал завершении испытаний комплектов полностью готового к употреблению питания для российской армии.

"Успешно завершены войсковые испытания модернизированного индивидуального рациона питания. Он создан для условий, когда невозможно приготовление горячей пищи", - сказал он.

Офицер отметил, что такие комплекты полностью готовы к употреблению. Они малогабаритные, легкие, в герметичной упаковке и потому могут доставляться в зону боев беспилотниками.

Также генерал добавил, что в войска поступает и современная техника тыла, высокомобильная и малозаметная. Так, в этом году принята на снабжение и уже поставляется в войска кухня автомобильная многофункциональная с хлебопекарным блоком — КАМХ-90. По его словам, личный состав высоко оценил ее качество, проходимость и скорость развертывания.

Кроме того, Коновалов сообщил о том, что в настоящее время ведется работа по совершенствованию военной формы.

"Принята на снабжение специальная адаптационная одежда для получивших серьезные ранения (с внешними устройствами фиксации). Внесены изменения в госпитальную форму, она стала комфортнее", - подчеркнул он.

Также начальник Штаба МТО пояснил, что сейчас ведутся войсковые испытания перспективного всесезонного комплекта полевого обмундирования. Оно разделено по климатическим зонам — для умеренного климата (базовый комплект), жаркого и для особо холодного. Они различны по своему составу, расцветке и конструктивным решениям.

Отзывы о новой полевой форме положительные, заметил Коновалов.