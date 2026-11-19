Эксперт Яковлева: в декабре брать отгулы выгоднее, чем в январе Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева предупреждает: чтобы не потерять в зарплате, планировать отпуск или отгулы нужно с холодной головой. Главное правило - отдыхать в декабре финансово гораздо выгоднее, чем в январе.

Дело в производственном календаре. В январе всего 15 рабочих дней, из-за чего стоимость каждого из них резко возрастает. Для наглядности: при окладе в 100 тысяч рублей один рабочий день в январе «стоит» около 6666 рублей, тогда как в декабре (где 22 рабочих дня) — лишь 4500 рублей.

В беседе с 360.ru эксперт отмечает, что разница в потерях ощутима. Три дня отгула в конце декабря (с 28 по 30 число) уменьшат доход примерно на 13 600 рублей. Тот же трехдневный отдых в середине января (например, с 11 по 13 число) обойдется уже в 20 000 рублей недополученной зарплаты.

Важный нюанс: отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за год, который обычно ниже фактической стоимости рабочего дня в «коротком» месяце. Поэтому, оформляя отпуск в январе, сотрудник гарантированно получит на руки меньше денег, чем если бы взял эти дни в декабре. Планируйте отдых заранее, чтобы не ударить по семейному бюджету

Кстати, мужчины чаще женщин готовы взять отгул или выходной ради премьеры: 31 процент против 24 процентов соответственно. Из них 11 процентов мужчин уже брали отгул или выходной ради премьеры, еще 7 процентов специально планировали отпуск под дату выхода, пишет Lenta.ru.

Кто-то берет за свой счет пару дней, чтобы разобраться с семейными делами, а кто-то уходит на целую неделю, чтобы помочь родственникам. Считаются ли эти отгулы полноценным отпуском и в каких случаях работник имеет на них право, эксперты рассказали aif.ru.