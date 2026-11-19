Два экс-депутата Курской облдумы задержаны по делу о строительстве фортификаций Фото: Олег ЗОЛОТО.

Два бывших депутата Курской областной думы Сергей Бирюков и Антон Глушков задержаны правоохранителями по делу о строительстве фортификаций на границе с Украиной. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Хинштейн уточнил, что экс-депутаты подозреваются в причастности к хищению бюджетных средств, которые были выделены на строительство фортификаций в Курской области. По словам губернатора, «преступный клубок» по этому делу «продолжает распутываться».

Ранее KP.RU сообщал, что суд в Москве отправил под арест главу отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковника Александра Баринова. Военнослужащий стал фигурантом дела о краже средств, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Курской области.