Do Rzeczy: слова Трампа в адрес Путина вызвали истерику в Польше Фото: REUTERS.

Теплая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала неадекватную реакцию в Польше. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

Напомним, в четверг, заходя в комнату переговоров на саммите АТЭС, Трамп назвал Владимира Путина своим другом.

"Это вежливое приветствие президентов вызвало странную, хотя и характерную реакцию польских СМИ и политического истеблишмента - возгласы возмущения и истерики", - отмечается в материале.

В частности, говорится о реакции премьер-министра Польши Дональда Туска, который в резкой форме ответил на слова Трампа. При этом в комментариях поляки возмутились словами Туска. Они указали на то, что тот позволяет себе резкие выпады в адрес своего союзника.

Напомним, сначала состоялась двусторонняя встреча Путина и Трампа на полях саммита АТЭС. Позднее прошли исторические трехсторонние переговоры президентов России, США, а также председателя КНР Си Цзиньпина.