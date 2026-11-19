Bloomberg: Британия, ФРГ и Франция обсуждают возможность переговоров с РФ Фото: REUTERS.

Представители Великобритании, Германии и Франции, так называемой "евротройки", обсуждают возможность проведения встречи с Россией для переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, предложение поступило европейцам от помощника президента РФ Юрия Ушакова во время его встречи с советником по нацбезопасности одной из стран "евротройки".

Как писал сайт KP.RU, 19 ноября российский лидер Владимир Путин в беседе с журналистами по итогам своего визита в Китай на саммит АТЭС заявил, что пригласил представителей Европы в Москву для обсуждения вопросов европейской безопасности.

Он отметил, что предложение европолитикам уже направлено по дипканалам. Россия готова выслушать их позиции и обсудить существующие разногласия, подчеркнул глава государства. При этом Путин напомнил о противоречивой позиции Европы.