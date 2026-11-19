Невролог Джангишиев: первые симптомы болезни Альцгеймера появляются за 10-20 лет Фото: Иван ВИСЛОВ.

Врач-невролог, младший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии РГНКЦ Пироговского университета Хасболат Джангишиев предупредил, что болезнь Альцгеймера зарождается в организме за 10–20 лет до появления первых симптомов. Невролог рассказал, можно ли заранее диагностировать угрозу и почему нельзя списывать забывчивость на возраст.

Проверка на ранней стадии – это сложный анализ. Болезнь диагностируется через люмбальную пункцию (анализ спинномозговой жидкости на специфические белки). Сейчас ученые активно разрабатывают тесты по биомаркерам в крови, что в будущем упростит диагностику. Это критически важно, так как уже существует терапия моноклональными антителами, способная замедлить прогрессирование болезни. Но в России она пока не зарегистрирована, а ее применение требует строгого отбора пациентов из-за рисков и умеренной эффективности.

Исследования показывают, что физическая активность, диета, когнитивный тренинг, контроль давления и социальная активность позволяет дольше сохранить когнитивные функции.

- Вывод простой: работают не отдельные «упражнения для памяти», а сочетание факторов, и начинать имеет смысл как можно раньше, реально меняя образ жизни, - говорит врач в беседе с RuNews.ru.

Тревожные сигналы, способные указать на предстоящие проблемы:

Нарушение кратковременной памяти: постоянные повторения одних и тех же вопросов, забывчивость недавних событий.

Малый бред: необоснованные подозрения, например, что близкие хотят что-то украсть.

Речевые трудности: избегание бесед из-за проблем с подбором слов.

Потеря бытовых навыков: путаница в приеме лекарств, потеря ориентации в знакомых местах, неспособность оплатить счета.