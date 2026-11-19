Пульмонолог Тарасова: разрушенные альвеолы у курильщика не восстанавливаются Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной педиатрии Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова рассказала, как меняются легкие человека после отказа от курения.

Этот процесс способен запустить восстановление дыхательной системы, однако некоторые повреждения остаются с человеком навсегда.

В беседе с Газета.ru эксперт отметила, что хронический кашель, бронхит, воспаление и частичная потеря дыхательной функции могут значительно уменьшиться уже через несколько месяцев после полного отказа от сигарет, вейпов или кальяна.

Однако грубые структурные изменения, такие как эмфизема (разрушение альвеол), фиброз (рубцевание ткани) и предраковые состояния, носят необратимый характер. Обычно они накапливаются годами, но единичный тяжелый инцидент (например, острое повреждение легких от вейпинга) может нанести непоправимый вред мгновенно.

Механизм разрушения легких при курении включает три ключевых фактора:

Окислительный стресс: токсины и тяжелые металлы провоцируют хроническое воспаление на клеточном уровне.

Травма альвеол: горячие химические пары особенно опасны при использовании кальянов и электронных сигарет. Известны случаи тяжелой пневмонии (PAFO) из-за вдыхания маслянистых соединений.

Снижение емкости легких: даже при небольшом стаже курения кальяна у людей фиксируется хронический кашель и ухудшение дыхательных показателей по сравнению с некурящими.

Только полный отказ от вдыхания любых аэрозолей и дыма позволит сохранить легочную ткань. Врач подчеркивает: бросать курить полезно в любом возрасте и при любом стаже.

Ранее, доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин в беседе с aif.ru отметил, что долгое время в обществе и даже в медицинской среде бытовало мнение, что главный враг сосудов — это продукты горения табака: смолы, угарный газ, канцерогены. А никотин - наркотическое вещество, которое вызывает привыкание. Но новое исследование доказало, что никотин не просто «безобидный стимулятор».

А главный психиатр-нарколог Подмосковья Виталий Холдин предупредил: у курильщиков риск диабета второго типа выше на 50%. Никотин снижает чувствительность клеток к инсулину. Курение ухудшает контроль сахара и увеличивает риск инфаркта и инсульта у диабетиков, пишет Царьград.