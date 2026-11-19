Politico: Трамп сомневается, что Киеву нужно предоставить дополнительную помощь Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения, что Украине нужно предоставить дополнительную помощь. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что 19 ноября Трамп подключился по телефону к встрече европейских союзников из «коалиции желающих». В ходе диалога президент США поставил под вопрос целесообразность продолжения расходов европейцев на военную поддержку Киева.

Ранее KP.RU сообщал, что Европа высказали опасения по поводу поддержки Украины со стороны США. Как заявляет Politico, европейцы боятся, что Трамп может бросить Киев после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Утверждается, что именно поэтому Европа не выходит из переговорного процесса по украинскому урегулированию.