ВСУ ведут набор водолазов для диверсий на гидротехнических объектах России Фото: REUTERS.

В ВСУ набирают военных водолазов для проведения диверсий на гидротехнических объектах России. Соответствующее объявление размещено в Telegram-канале сил специальных операций (ССО) вооруженных формирований Украины.

"Мы ищем людей ...способных незаметно проникнуть в тыл противника, выполнить свою задачу под водой и выйти без лишнего шума", - говорится в сообщении.

В публикации отметили, что основными задачами являются специальные операции против объектов, гидротехнических сооружений и плавсредств России.

Как писал сайт KP.RU, в июне двое российских штурмовиков ликвидировали троих военнослужащих ССО Украины в ходе боя в промзоне Красноармейска. Перед смертью раненый украинский спецназовец успел передать свои данные, подтвердив принадлежность к элитному подразделению.