Трамп пообещал не принимать решений по Украине без Зеленского Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC пообещал не принимать решения по Украине без учета мнения главы киевского режима Владимира Зеленского.

"Я ничего не буду делать без него - он же глава этого государства. Я не буду так поступать", - заверил глава Белого дома

Как писал сайт KP.RU, ранее хозяин Овального кабинета заявил, что поддерживает хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с украинским главарем. По словам республиканца, российский лидер и Зеленский очень разные люди.

Ранее украинец вновь отметил, что Трампу легче оказывать давление на Киев, чем на Москву.

Зеленский полагает, что американский лидер выбрал более мягкую линию поведения в отношении российского президента, при этом от киевского режима Вашингтон регулярно требует пойти на уступки.