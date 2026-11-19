Посольство РФ в Нидерландах назвало дискриминацией отказ в визах конькобежцам Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Практика дискриминации российских спортсменов властями Нидерландов носит систематический характер. Об этом ТАСС заявили в посольстве РФ в королевстве.

В дипмиссии отметили, что с возмущением восприняли сообщение об отказе Нидерландов в выдаче виз практически всей делегации РФ для участия в третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту.

"К сожалению, речь идет уже о систематической практике дискриминации наших атлетов со стороны официальной Гааги", - подчеркнуло посольство РФ.

Диппредставительство напомнило, что менее месяца назад от аналогичных действий местных чиновников ряд сильнейших российских гимнасток был лишен возможности принять участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме.

Дипломаты указали, что Нидерланды не в состоянии обеспечить равноправное участие спортсменов в соревнованиях.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его финский коллега Александр Стубб ранее в телефонном разговоре давал понять, что надо вести диалог, но запрет Хельсинки на въезд российских спортсменов снижает уровень доверия.