Песков: Путин и Трамп не обсуждали возобновление прямых рейсов между РФ и США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали возобновление прямого авиасообщения между странами. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», - кратко пояснил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее KP.RU сообщал, что на встрече президентов США и России значительное внимание уделили украинскому конфликту. Как заявил Путин, инициатива подробно обсудить эту тему исходила от американского коллеги.

Напомним, что встреча Путина и Трампа прошла на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщил, что встреча лидеров России и США прошла хорошо и носила подготовительный характер перед трехсторонними переговорами при участии главы КНР Си Цзиньпина.