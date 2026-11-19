Сын пенсионеров, тела которых нашли в Новочеркасске, признался в их убийстве Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сын пенсионеров, тела которых были обнаружены в одном из домов в Новочеркасске, признался в их убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Ростовской области.

«В ходе допроса (подозреваемый - прим. ред.) дал признательные показания», - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, между 36-летним подозреваемым и его отцом произошел конфликт. В результате мужчина убил своих родителей, позднее тела супружеской пары были обнаружены с признаками насильственной смерти в одном из домов.

Ранее KP.RU сообщал, что подозреваемый по делу об убийстве родителей был задержан в Ростовской области. Выяснилось, что мужчина имел зависимость и уже дважды был судим за убийство. Причиной трагедии также мог стать финансовый конфликт между родственниками.