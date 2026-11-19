Лавров заявил, что на Западе распространяются сатанинские* ценности Фото: REUTERS.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Спас" по случаю 80-летия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявил, что на Западе распространяются сатанинские* ценности.

Министр отметил, что на Западе идет процесс отхода от своих корней, распространение сатанинских* ценностей в жизни, культуре, искусстве, литературе.

"Все это показывает нормальным, вменяемым людям в различных странах, в том числе и на Западе, что это не то, чему они хотели бы посвятить свою жизнь и как бы они хотели воспитывать своих детей", - сказал дипломат.

Глава ведомства отметил, что в Россию приезжают люди из-за границы, так как считают, что в рамках наших традиционных культурных ценностей и образа жизни они могут реализовать свой потенциал.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Лавров указал, что Запад уже ни в кого, кроме сатаны*, не верит.

*Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ