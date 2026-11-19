ТАСС: лидеры Европы не обсуждали тему возможной поездки в Москву Фото: REUTERS.

Лидеры страны Европы не обсуждали тему возможной поездки в Москву во время встречи так называемой «коалиции желающих» в Берлине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«Этот вопрос на встрече в Берлине не обсуждался», - говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин пригласил представителей ЕС в Москву для обсуждения вопросов европейской безопасности. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита с лидерами США и Китая в Шэньчжэне.

Путин отметил, что соответствующее предложение было направлено европейским политикам по дипломатическим каналам. Москва готова выслушать позиции лидеров ЕС, а также обсудить с ними существующие разногласия по теме европейской безопасности.