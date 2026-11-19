Мерц признал безальтернативность дипломатии в решении конфликта на Украине Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции, посвященной саммиту так называемой "коалиция желающих" в Берлине, признал, что конфликт на Украине закончится только дипломатическим путем.

"Мы понимаем, что этот конфликт закончится только в том случае, если будет найдено дипломатическое решение", - сказал немецкий чиновник.

Как писал сайт KP.RU, также канцлер ФРГ допустил отмену антироссийских санкций в случае прогресса на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов.