Туск: Польша не направит своих военных на Украину Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам, что Варшава не будет направлять своих военных на территорию Украины после прекращения боевых действий.

"Как вы знаете, в "коалицию желающих" входят страны, которые заявили о готовности направить войска на Украину после мирного соглашения в рамках гарантий безопасности. Польша в этом участвовать не будет", — заверил политик.

Как писал сайт KP.RU, 13 ноября польский премьер подчеркнул, что Варшава не будет дальше делать взносы в программу НАТО по закупкам американского оружия для киевского режима. Туск отметил, что такое решение связано с высоким бюджетным дефицитом и расходами на оборону Польши.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что размещение любых иностранных войск на территории Украины категорически неприемлемо для России. Позиция Москвы по вопросу иностранного военного присутствия остается неизменной, подчеркнул глава государства.