Хуситы заявили о новой ракетной атаке на финансовый центр в Эр-Рияде Фото: REUTERS.

Йеменские хуситы заявили о новом ракетном ударе по финансовому центру на территории Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил йеменского движения «Ансар Алла».

«Вооруженные силы Йемена провели четыре военных операции. Первая была направлена против финансового центра в Эр-Рияде», - говорится в сообщении.

Уточняется, что хуситы также провели операции против международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде, нефтехимической компании в Эль-Джубайле и авиабазы Хамис-Мушейт.

Ранее KP.RU сообщал, что хуситы атаковали с помощью дронов две нефтеперекачивающие станции к западу от Эр-Рияда. Как заявили представители иранского движения, удары были нанесены по насосным станциям, находящимся на трубопроводе.