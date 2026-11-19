Мерц: Европа готова к переговорам по Украине на нейтральной территории Фото: REUTERS.

Европа готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но на нейтральной территории. Об этом журналистам на пресс-конференции, посвященной саммиту так называемой "коалиция желающих" в Берлине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он полагает, что переговоры в четырехстороннем формате между Россией, США, Украиной и Европой могут пройти в ОАЭ.

"Мы, разумеется, готовы к переговорам с Россией… Где пройдут эти переговоры, это другой вопрос. То, что мы занимаемся поиском мест, где они могут пройти на нейтральной земле, это должно быть очевидно", - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, 19 ноября стало известно, что представители Лондона, Парижа и Берлина, так называемой "евротройки", обсуждают возможность проведения встречи с Россией для переговоров по Украине. Предложение поступило европейцам от помощника президента РФ Юрия Ушакова во время его встречи с советником по нацбезопасности одной из стран "евротройки".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что пригласил представителей Европы в Москву для обсуждения вопросов европейской безопасности.