Трамп пообещал встретиться с Ким Чен Ыном Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что когда-нибудь встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы проведем эту встречу в какой-то момент", – сказал глава Белого дома в интервью телеканалу NBC. Слова хозяина Овального кабинета привел в соцсети Х журналист этого СМИ Гейб Гутьеррес.

При этом республиканец не стал называть даже примерных сроков такой встречи.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава госдепа США Марко Рубио сообщил, что в администрации Белого дома совершенно серьезно относятся к перспективе встречи Трампа с северокорейским лидером.

По его словам, американский президент считает взаимодействие с КНДР, возможно, единственным способом урегулировать существующие между странами проблемы. Однако госсекретарь отметил, что встреча двух лидеров произойдет не завтра.