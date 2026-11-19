Зеленский заявил, что Украине нужно 115 млрд долларов на следующий год Фото: REUTERS.

Украине на следующий год понадобится 115 млрд долларов. Об этом на пресс-конференции, посвященной саммиту так называемой "коалиции желающих" в Берлине, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По словам украинца, киевский режим рассчитывал на 45 млрд долларов, но после консультаций с военным руководством и министром обороны Украины было решено, что нужны дополнительные 70 млрд долларов.

Как писал сайт KP.RU, 18 ноября стало известно, что ЕК хочет предоставить киевскому режиму кредит в размере 45 млрд евро (около 49,5 млрд долларов), который будет погашен за счет заблокированных российских активов. В Брюссселе полагают, что таким образом, Киеву не придется возвращать заемные средства, что позволит сохранить приемлемый уровень растущего долга Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что евроэлиты врут своим же гражданам. Все это необходимо, чтобы продолжать вкладываться в агрессивную Украину, отметил российский лидер.