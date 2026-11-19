Туск: ЕС внесут запрет на выдачу виз российским спортсменам в 22-й пакет санкций Фото: REUTERS.

Евросоюз внесет запрет на выдачу виз российским спортсменам в проект 22-го пакета санкций. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«В проекте будет также предложение о запрете виз для российских спортсменов», - сообщил он в беседе с журналистами.

При этом Туск подчеркнул, что в настоящий момент он пока не уполномочен раскрывать детали проекта. Ранее Еврокомиссия пообещала представить проект 22-го пакета антироссийских санкций до конца ноября. В этом случае новые ограничения могут быть приняты до конца года.

Ранее KP.RU сообщал, что МИД России работает над обеспечением получения виз в США российскими спортсменами перед Олимпиадой-2028. Напомним, что до этого Финляндия и Норвегия закрыли въезд спортсменам из РФ, включая тех, кто выступает под нейтральным флагом.