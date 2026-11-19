Двух бывших депутатов Курской облдумы заподозрили в особо крупном мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Двух бывших депутатов Курской областной думы Сергея Бирюкова и Антона Глушкова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В отношении экс-парламентариев возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. По словам источника, одного из них Мещанский районный суд Москвы уже отправил под стражу на два месяца.

Правоохранитель уточнил, что вопрос об избрании меры пресечения для второго фигуранта планируется рассмотреть 20 ноября. Оба экс-депутата были задержаны сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Ранее KP.RU сообщал, что бывшему депутату Госдумы Андрею Дорошенко предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. Он вместе с сообщниками похитил 1,8 млрд рублей бюджетных средств.