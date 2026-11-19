Новый чрезвычайный и полномочный посол России в Сирии Дмитрий Догадкин прибыл к месту назначения в Дамаск. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Новый чрезвычайный и полномочный посол России в Сирии Дмитрий Догадкин прибыл к месту назначения в Дамаск. Об этом сообщили в российской дипломатической миссии в республике.

В аэропорту сирийской столицы российского дипломата встретил советник по странам Африки, Азии и Океании МИД Сирии Мухаммед аль-Джаффаль.

Догадкин был назначен послом указом президента России Владимира Путина 3 августа. На этом посту он сменил Александра Ефимова. Ранее дипломат уже работал в Сирии: с 2010 по 2013 год занимал должность советника-посланника российского посольства, а с 2013 по 2017 год возглавлял отдел в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. В дальнейшем Догадкин представлял Россию в качестве посла в Омане с 2017 по 2021 год, а затем в Катаре с ноября 2021-го по июль 2026 года.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Владимир Путин обсудил с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа перспективы развития отношений двух стран. Стороны подтвердили готовность углублять политический диалог и расширять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах.