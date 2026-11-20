В Роскачестве дали советы, как выбрать качественную щучью икру Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Щучья икра - традиционный русский деликатес, который переживает новую волну популярности. Но выбрать качественный продукт не так просто. В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке икры.

Первое - оценка упаковки. Крышка банки не должна быть вздутой, а сама тара иметь след вмятин и повреждений. Нужно проверить срок годности, состав и рекомендованную температуру хранения. Если в магазине нарушены условия (например, икра стоит в тепле, хотя должна храниться в холоде), от покупки лучше отказаться.

Второе - внешний вид содержимого. Качественная икра имеет однородную консистенцию. В стеклянной банке можно посмотреть, чтобы икринки были ровными, без большого количества жидкости и посторонних примесей.

Цвет может варьироваться от светло-желтого до насыщенного янтарного - оттенок зависит от зрелости икры и способа обработки, поэтому сам по себе не говорит о качестве.

Третье - запах после вскрытия. Аромат должен быть характерным рыбным, без кислых, затхлых или любых посторонних нот. При малейших сомнениях продукт лучше не употреблять.

В беседе с Life.ru, представители Роскачества отметили, что щучья икра богата полноценным белком. Она содержит все аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы B (важны для нервной системы и обмена веществ), витамин D и фосфор. Но важно помнить, что при засолке икры используется много соли. Людям с гипертонией, заболеваниями почек и склонностью к отекам стоит соблюдать умеренность.

Ранее эксперты оценили вероятность дефицита красной икры на рынке в преддверии новогодних праздников. Ждать перебоев с поставками продукта не стоит. А в ближайшие полтора-два месяца на рынке красной икры прекратится спекулятивное ценовое галопирование, пишет Газета.ru.

Красную икру безопасно съедать в количестве от 20 до 30 граммов в день, что составляет примерно две-три чайные ложки. Избыток икры может задерживать жидкость, вызывать отеки и повышать артериальное давление из-за соли, пишет aif.ru.