Травматолог Авдонин: высокая стелька может нарушать кровообращение в стопе Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Врач-травматолог Алексей Авдонин предупредил: толстые стельки могут нанести вред стопе. Причина в том, что утепленные стельки в тесной обуви могут провоцировать сдавливание стопы, что нарушает кровообращение. В итоге ноги начинают мерзнуть еще сильнее.

Покупать такие аксессуары «на всякий случай» точно не стоит. Ориентиром может стать только погода, длительность прогулки и конструкция самой обуви.

В беседе с Газета.ru врач отмечает, что стелька действительно снижает теплопотери через подошву, но не превратит летние сетчатые кроссовки в зимние ботинки. Если верх обуви продувается или промокает, спасет только сезонная влагостойкая модель, а не дополнительный слой под ногой.

Выбирая стельку, врач рекомендует опираться на следующие правила: пальцы должны свободно двигаться, не упираться в носок ботинка и не сдавливаться сверху. Пятка не выскальзывать при ходьбе. Нельзя использовать несколько стелек.

Особое внимание требуется к детской обуви. Стопа ребенка быстро растет, и вчерашние удобные кроссовки сегодня могут жать. Во время активных игр дети часто не замечают дискомфорта или холода. Поэтому после каждой прогулки родителям необходимо проверять детские носки: они должны быть сухими, без следов сдавливания или потертостей. Если пальцы не шевелятся свободно, стельку или обувь нужно немедленно заменить.

При покупке обуви важно руководствоваться следующим правилом: перед пальцами в обуви нужно оставлять минимум полсантиметра свободного места, а в идеале - сантиметр. В течение дня стопы могут становиться объемнее из-за ходьбы, нагрузки или жары, пишет aif.ru.