Инфекционист Мескина: после гриппа ребенка не стоит вести к бабушке семь дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что даже после исчезновения симптомов гриппа ребенок может оставаться заразным. А это значит, что навещать в данный период взрослых родственников - бабушек и дедушек - нежелательно.

При гриппе А, к которому относится и свиной грипп A(H1N1), выделение вируса из дыхательных путей прекращается в среднем к концу первой недели болезни. Поэтому санитарные правила предписывают изоляцию минимум на семь дней с момента появления первых симптомов.

Но у некоторых пациентов заразные частицы перестают обнаруживаться уже через три дня, а у кого-то держатся и дольше недели.

Грипп В характеризуется еще более длительным выделением возбудителя.

В беседе с Life.ru врач отмечает, что возвращаться к общению с пожилыми родственниками стоит не раньше, чем через семь дней от начала заболевания. Но только при условии полного выздоровления ребенка. Ориентироваться следует не на календарь, а на самочувствие.

А там, где старшее поколение имеет ослабленный иммунитет, специалист советует выдерживать интервал от семи до десяти дней.

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Лианова советует в осенне-зимний период включить в свой рацион продукты, которые укрепляют иммунитет. В беседе с Газета.ru она рекомендует добавить в меню источники витамина А, защищающего слизистые от вирусов. Им богаты печень трески, яйца, морковь и тыква. Укрепить иммунную систему в период простуд помогут богатые цинком тыквенные семечки и содержащие большое количество витамина С цитрусовые, перец, шиповник, облепиха и клюква.