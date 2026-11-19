Военнослужащие 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ оставили позиции на богуславском направлении под Харьковом. Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Военнослужащие 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ оставили позиции на богуславском направлении под Харьковом. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, подразделения бригады понесли значительные потери в результате артиллерийского огня. Он также заявил о снижении морально-психологического состояния военнослужащих, после чего соединение отступило за реку Оскол. Собеседник также уточнил, что 33-й бригадой командует полковник Дмитрий Палиса, брат Павла Палисы, заместителя главы офиса лидера Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее KP.RU писал о ситуации на харьковском направлении, где российские войска продолжают боевые действия. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю.