Сотрудник украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Андрей Дедурик, по данным российских силовых структур, ликвидирован в зоне боевых действий. Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Сотрудник украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Андрей Дедурик, по данным российских силовых структур, ликвидирован в зоне боевых действий. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Дедурику было 38 лет, он родился в Умани Черкасской области и имел звание старшего лейтенанта. Также известно, что он владел сетью мошеннических колл-центров, обманывавших российских граждан.

Напомним, ранее KP.RU писал о сети украинских мошеннических колл-центров, которые на протяжении десяти лет похищали деньги у россиян и жителей европейских стран. Для прикрытия незаконной деятельности организаторы использовали киберспортивную команду и коммерческие компании.