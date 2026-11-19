Belkin Alexey/news.ru Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать гарантированный рынок сбыта для малых сельхозпроизводителей. Фото:

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать гарантированный рынок сбыта для малых сельхозпроизводителей. Законопроект, предусматривающий обязательную долю фермерской продукции в государственных и муниципальных закупках продовольствия, внесут в Госдуму 20 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, не менее 25% стоимости продуктов, закупаемых для питания граждан в государственных и муниципальных учреждениях, должно будет приходиться на малые фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Происхождение продукции потребуется подтверждать, чтобы крупные агрохолдинги не могли выдавать свои товары за фермерские.

Для выполнения квоты предлагается разрешить специальные конкурентные закупки, заключать контракты сроком до трех лет и предусмотреть авансирование до 50% их стоимости с учетом бюджетных ограничений.

Кроме того, если законопроект примут, предполагается обязать супермаркеты в каждом регионе выделять не менее 10% торговых полок под фермерскую продукцию. По мнению автора инициативы, это расширит возможности сбыта для небольших хозяйств и укрепит сельскохозяйственную кооперацию.

Напомним, ранее KP.RU писал, что нижегородские фермеры начали поставлять овощи в федеральные торговые сети через специальные агроагрегаторы. Такие центры помогают небольшим хозяйствам собирать, сортировать и доставлять продукцию в магазины.