Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, воспитывающих детей младше 14 лет. Фото: Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, воспитывающих детей младше 14 лет. Льгота, по его мнению, должна действовать в течение недели до и недели после Дня матери. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Можно поддержать инициативу ежегодного бесплатного проезда ко Дню матери для женщин, воспитывающих детей до 14 лет», - заявил Гриб.

В 2026 году праздник отмечается 29 ноября. Таким образом, предлагаемая мера охватила бы период с 22 ноября по 6 декабря. По словам представителя Общественной палаты, такая инициатива могла бы стать дополнительным знаком внимания и поддержки женщин, которые занимаются воспитанием детей.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о льготах, которые доступны российским семьям, но не всегда известны получателям. Среди них различные меры социальной поддержки, налоговые послабления и компенсации.