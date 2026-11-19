Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов призвал создать в городе сеть уличных туалетов на случай перебоев с электричеством и водоснабжением. Фото: Harald von Radebrecht/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов призвал создать в городе сеть уличных туалетов на случай перебоев с электричеством и водоснабжением. По его словам, без электричества могут остановиться канализационные насосы, а отсутствие воды затруднит использование обычных санузлов.

«Чтобы сохранить город и район, нужно строить сеть уличных туалетов, как в деревнях», — заявил Бахматов в интервью РБК-Украина.

Он рассказал, что прошлой зимой в десяти домах микрорайона Теремки в Голосеевском районе замерзла канализация. По утверждению главы района, жителям пришлось выносить нечистоты на улицу.

Бахматов считает, что имеющихся в Киеве биотуалетов недостаточно. По его оценке, около 300 таких кабин на весь город не смогут обеспечить потребности примерно 300 тысяч жителей одного только Деснянского района.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о проблемах с канализацией в Киеве на фоне перебоев с электричеством. В публикации отмечалось, что остановка насосов может привести к серьезным сбоям в работе коммунальных сетей.