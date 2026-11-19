В России прорабатывают возможность поездок в Китай на личных автомобилях. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В России прорабатывают возможность поездок в Китай на личных автомобилях. Об этом сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.

«Этот вопрос находится в проработке», — ответил Ядров на вопрос о том, когда россиянам могут разрешить въезжать в Китай на собственных машинах. Заявление прозвучало в кулуарах форума «Транспорт России».

Напомним, ранее KP.RU писал, что россиянам могут разрешить пересекать границу с Китаем на личных автомобилях. Как сообщал министр транспорта Андрей Никитин, Минтранс согласовывает с китайской стороной проект двустороннего соглашения, которое предусматривает поездки на легковых машинах вместимостью до восьми мест. При этом сторонам еще предстоит согласовать срок действия водительских удостоверений при поездках между странами.