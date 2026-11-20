Росфинмониторинг может заблокировать перевод денег при подозрительных операциях Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Росфинмониторинг может приостанавливать банковские операции клиентов на срок до 10 рабочих дней в отдельных случаях. Об этом сообщил статс-секретарь, замдиректора службы финансовой разведки России Герман Негляд.

"При подозрении в отмывании преступных доходов мы приостанавливаем", - пояснил он на полях пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Негляд подчеркнул, что финансовые операции, включая международные переводы, проводятся очень быстро. Поэтому контролирующим органам необходимы оперативные полномочия для пресечения незаконного вывода денежных средств.

Статс-секретарь добавил, что приостановка операций дает возможность предотвратить перемещение потенциально незаконных активов, после чего компетентные органы могут решать вопрос об их аресте.

Ранее KP.RU сообщал, что банк может заподозрить клиента в действиях под влиянием мошенников, если тот снимает наличные в течение 24 часов после оформления кредита. Аналогичным признаком может стать досрочное закрытие вклада на такую же сумму.