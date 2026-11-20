Гашпар: европейские санкции против России бьют по Европе Фото: REUTERS.

Антироссийские санкции ЕС негативно сказываются на европейской экономике. Наиболее ощутимые последствия ограничений испытывают предприятия. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

"Санкционная политика имеет экономические последствия и для самих государств - членов Европейского союза. <...> Сильнее всего это ощутили промышленные предприятия и потребители", - сказал он для РИА Новости.

Гашпар подчеркнул, что ограничения привели к сокращению торговых возможностей компаний ЕС, изменению логистических цепочек и серьезным потрясениям на энергетических рынках.

Вице-спикер парламента Словакии считает, что при принятии политических решений европейским странам необходимо учитывать их реальные экономические последствия.

Ранее KP.RU сообщал, что санкции против России являются незаконными, так как они не подтверждались ООН. Президент Владимир Путин отмечал, что стране удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на ограничения.