В Госдуме хотят втрое увеличить срок оспаривания долгов за ЖКУ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В России предложили увеличить с 10 до 30 дней срок, в течение которого граждане могут оспорить судебный приказ о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. С инициативой выступили депутаты Госдумы.

Авторы законопроекта уточнили, что цифровизация ускорила взыскание долгов за ЖКУ. Мировой судья выносит судебный приказ без вызова сторон, после чего документ сразу поступает в ФССП, а деньги списываются со счетов должника.

При этом уведомление о приказе направляется через "Госуслуги". Если гражданин не пользуется личным кабинетом, вовремя не открывает сообщение или меняет привязанный номер телефона, он может не узнать о взыскании.

Депутат Леонид Слуцкий отметил, что действующих 10 дней недостаточно, чтобы получить необходимые документы, проверить правильность начислений и при необходимости направить возражения.

"Увеличить срок для отмены судебного приказа по долгам за ЖКУ до 30 дней. Людям нужно давать адекватное время, чтобы они могли спокойно во всем разобраться до списания денег", - сказал политик для ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что снизить расходы на коммуналку можно, отказавшись от дополнительных услуг. Из квитанции можно убрать добровольное страхование жилья, если оно указано отдельной строкой и не заключали договор.