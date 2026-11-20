Совместное заявление поддержали Турция, Алжир, Египет, Индонезия, Иордания, Кувейт, Ливия, Мальдивы, Нигер, Пакистан, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, Сомали и ОАЭ. Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Главы МИД Турции и еще 14 государств приветствовали санкции Великобритании и Австралии, введенные в связи с деятельностью израильских поселений на оккупированной палестинской территории. Министры выразили надежду, что другие страны также примут подобные меры. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном МИД Турции.

Великобритания 17 ноября объявила о санкциях против восьми израильских строительных и девелоперских компаний, участвующих в строительстве поселений на Западном берегу реки Иордан. Австралия 18 ноября объявила о санкциях против трех израильтян и четырех организаций, причастных, по оценке австралийских властей, к расширению поселений и насилию в отношении палестинцев.

Совместное заявление поддержали Турция, Алжир, Египет, Индонезия, Иордания, Кувейт, Ливия, Мальдивы, Нигер, Пакистан, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, Сомали и ОАЭ.

Главы МИД выступили за дальнейшие международные меры в отношении лиц и организаций, причастных к расширению поселений и политике аннексии. Они также осудили план строительства поселений E1 к востоку от Восточного Иерусалима и выразили надежду, что решения Лондона и Канберры побудят другие государства последовать их примеру.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Израиль объявил ответные меры в отношении Великобритании после введения Лондоном санкций против нескольких еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.