Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что западные СМИ помогают украинским властям скрывать информацию о коррупции, преступлениях и перенаправлении вооружений. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что западные СМИ помогают украинским властям скрывать информацию о коррупции, преступлениях и перенаправлении вооружений. Об этом дипломат рассказал в беседе с ТАСС.

По словам Мирошника, на международных площадках негативные для Киева темы якобы стараются не допускать к широкому обсуждению. Он утверждает, что публикации на такие темы нередко сопровождаются попытками отвлечь внимание и поставить под сомнение изложенные факты.

Дипломат назвал подобную практику «дипломатической, медийной крышей» и заявил, что информационный фон, по его оценке, мешает добиваться расследований и принятия международных решений.

Мирошник также считает, что если неудобную тему не удается замолчать, ее пытаются размыть множеством альтернативных версий и предположений.

Ранее KP.RU писал, что бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель также обвиняла западные СМИ в замалчивании информации о положении ВСУ и коррупции на Украине.