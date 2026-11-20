Вдовы участников СВО стали жертвами новой схемы мошенников Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники используют новую схему обмана вдов военнослужащих, погибших в ходе СВО. Они обещают дополнительные выплаты, квартиры и земельные участки. Об этом свидетельствуют материалы МВД России.

На первом этапе потенциальной жертве звонит неизвестный. Аферист сообщает, что в связи с гибелью супруга женщине якобы полагается не только денежная компенсация, но и недвижимость или земельный участок.

Во время разговора злоумышленник задает различные вопросы, постепенно входит в доверие и пытается выяснить персональные сведения, в том числе информацию о накоплениях. После этого звонок прерывается.

Спустя некоторое время женщине звонит другой человек, представляющийся сотрудником ФСБ. Он заявляет, что ранее с ней связывались мошенники и теперь располагают данными, позволяющими похитить ее деньги.

Под предлогом защиты сбережений лжеправоохранитель убеждает вдову перевести средства на "безопасный счет". Испугавшись возможной потери денег, женщина выполняет инструкции и в итоге отправляет свои накопления на счета аферистов.

Ранее KP.RU писал, что мошенники представляются сотрудниками военкомата для выманивания кода из сообщения. Схема особенно актуальна во время осеннего призыва. Так, в ловушке аферистов оказался 19-летний парень.