Минобороны РФ заменило более десяти марок ГСМ для дронов на отечественные Фото: REUTERS.

В России разработали новые виды горючего и смазочных материалов, которые повысят надежность беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ Владимир Коновалов.

"Разработаны новые и модернизированы марки горючего и смазочных материалов для применения в том числе и на перспективных беспилотных системах", - цитирует генерал-лейтенанта Минобороны РФ.

Коновалов добавил, что применение новых составов позволит повысить надежность узлов и агрегатов техники. По его словам, в рамках импортозамещения более десяти марок зарубежных ГСМ заменили отечественными аналогами.

Ранее KP.RU сообщал, что российские мастера-военные собрали в мастерской группировки войск "Север" экспериментальный дрон "Перун". Аппарат работает на мощных моторах. Также был разработан тяжелый беспилотник-доставщик "Аист".