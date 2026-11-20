Зрители Netflix потратили 126,6 миллиона часов на просмотр российского мультсериала «Маша и Медведь» за первую половину 2026 года. Фото: Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зрители Netflix потратили 126,6 миллиона часов на просмотр российского мультсериала «Маша и Медведь» за первую половину 2026 года. Такие данные РИА Новости получило на основе отчета стримингового сервиса.

В расчет вошли пять сезонов проекта. Спин-оффы «Машины сказки», «Машкины страшилки» и «Машины песенки» не учитывались. Наибольшее время просмотра набрали пятый и первый сезоны.

Для сравнения, другой мультсериал российского и британского производства «Буба» - набрал за тот же период 58,2 миллиона часов просмотра, то есть менее половины показателя «Маши и Медведя».

«Маша и Медведь» проект студии Animaccord. Мультсериал переведен более чем на 40 языков и рассказывает о дружбе непоседливой девочки Маши и Медведя, бывшего циркового артиста, который мечтает о спокойной жизни в лесу.

Ранее KP.RU писал, что Netflix приобрела права еще на два сезона «Маши и Медведя». Эта сделка вызвала недовольство в Великобритании: группа из 50 депутатов потребовала рассмотреть возможность запрета мультсериала в стране.