В России водителям предлагают зарплаты от 350 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Работодатели в ряде российских городов готовы платить водителям грузового автомобиля от 350 тысяч рублей в месяц. В октябре это стало самой востребованной профессией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Наиболее высокую зарплату предлагают водителю-экспедитору в Набережных Челнах - от 350 тысяч рублей. В Москве водителю с категорией Е готовы платить от 270 до 330 тысяч рублей. В Магадане специалист может рассчитывать на 260-300 тысяч рублей.

В Усть-Илимске водителю-экспедитору лесовоза предлагают от 217,5 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге зарплата водителя электробуса может достигать 200 тысяч рублей. В поселке Югоренок начальнику автотранспортного участка готовы платить от 174 тысячи рублей.

При этом работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта или с небольшим стажем. По данным агентства, на такие вакансии приходилась каждая вторая позиция в отрасли - 51% от общего числа предложений.

Ранее KP.RU назвал два основных фактора роста зарплат в России в 2026-2027 годах. Доцент Игорь Балынин уточнил, что среди них: рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров.