Музыкальный критик Сергей Соседов Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Глава Нерюнгри Илья Гудошник заявил, что не собирается уходить с занимаемой должности. Так он прокомментировал обсуждение обстоятельств смерти музыкального критика Сергея Соседова в эфире федерального телеканала.

Во время программы участники усомнились в выводах следствия и обратили внимание на расхождения между ранее озвученной версией произошедшего, видеозаписью событий и другими обстоятельствами. В эфире также прозвучали призывы к отставке главы города.

"Позиция такая: я не собираюсь никуда уходить", - сказал глава Нерюнгри в комментарии для ТАСС.

Гудошник ранее отмечал, что прозвучавшие в программе высказывания нанесли ущерб его чести и достоинству, а также репутации членов его команды и города. Он подчеркнул, что оставляет за собой право обратиться в суд. По его словам, он не был знаком с Соседовым.

Как писал KP.RU, музыкальный критик умер во время гастролей в Якутии. Ему было 58 лет. Соседов получил тяжелую травму головы. Мать журналиста Антонина уточнила, что он скончался во время операции.