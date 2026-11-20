Посол Вершинин: РФ предложила забрать часть отработанного ядерного топлива Ирана Фото: REUTERS.

Москва проинформировала Вашингтон и Тегеран о готовности вывезти часть отработанного ядерного топлива в рамках урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом в интервью турецкой газете Hurriyet сообщил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.

«Мы сообщили заинтересованным сторонам, прежде всего американцам и иранцам, что в конечном итоге мы можем забрать часть отработанного ядерного топлива. С тем, чтобы исключить опасения, что это топливо может быть использовано в военных целях», — сказал дипломат.

При этом Сергей Вершинин отметил, что Москва по-прежнему убеждена в законном праве Ирана, как и любого другого государства, развивать атомную энергетику в мирных целях.

Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран намерен и дальше развивать ядерную программу исключительно в рамках международного права и не собирается создавать ядерное оружие.