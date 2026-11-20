BFMTV: в штаб-квартире партии Марин Ле Пен прошел обыск Фото: REUTERS.

В парижской штаб-квартире французской правой партии «Национальное объединение», ключевой фигурой которой является лидер ее парламентской фракции Марин Ле Пен, прошел обыск в рамках расследования возможной утечки конфиденциальной информации из МВД Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Следственные действия состоялись в понедельник, 9 ноября, по делу, возбужденному прокуратурой Парижа 27 июля по статьям о нарушении профессиональной тайны, разглашении тайны следствия и сокрытии этих правонарушений. По данным источников телеканала, подозрения пали на бывшего сотрудника министерства внутренних дел Юга Муту, ныне занимающего пост префекта департамента Луаре, который мог передавать закрытые сведения представителям партии во время работы в ведомстве.

Отмечается, что в момент проведения обыска следователи обнаружили в штаб-квартире заместителя прокурора Парижа. Однако в надзорном ведомстве заверили, что он находился там с частным визитом, зашел выпить кофе, а его присутствие не связано с расследованием.

Напомним, в конце октября европейские правоохранители также проводили обыски в офисах правых евродепутатов в рамках дела в отношении бывшей фракции Европарламента «Идентичность и демократия», куда входило «Национальное объединение». Силовики искали якобы следы некого российского влияния на чиновников.